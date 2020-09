João Morgado afastado da Câmara de Belmonte após anunciar candidatura à Câmara da Covilhã

João Morgado é oficialmente candidato à Câmara da Covilhã. Contudo, a decisão ter-lhe-à custado o lugar de chefe de gabinete do presidente da Câmara de Belmonte, alegadamente devido a pressões do aparelho socialista.

Segundo apurou O INTERIOR, João Morgado comunicou recentemente a António Dias Rocha que já tinha reunido «os apoios necessários» para concorrer contra Vítor Pereira (PS) na Covilhã e, no final de agosto, terá causado mal-estar entre os socialistas ao lançar uma “Carta Aberta à Consciência”, que O INTERIOR publicou no seu site, em que criticava fortemente o autarca covilhanense e escrevia que a Covilhã se transformara «numa cidade apagada», apelando, por isso, «a que, quem tivesse sentido crítico e olhos abertos, despertasse os amigos e familiares».

No início deste mês, PSD, CDS e os independentes do movimento “De Novo Covilhã” anunciaram terem chegado a acordo para criar uma coligação para as autárquicas 2021. Na sequência destas movimentações, o PS da Covilhã terá pedido “a cabeça” de João Morgado a Dias Rocha, que terá sido igualmente pressionado por dirigentes socialistas locais e de Lisboa a dispensar o seu chefe de gabinete. Estas pressões resultaram no passado dia 8 no afastamento «imediato» de João Morgado da Câmara de Belmonte.

Recorde-se que João Morgado, que é também romancista premiado, foi o director de campanha de Dias Rocha quando concorreu a Belmonte pela coligação MPB/ PSD, em 2005, e também nas suas duas candidaturas posteriores pelo PS. Tem sido o chefe de gabinete do edil socialista nos últimos sete anos. O agora candidato à Câmara da Covilhã não comenta este alegado caso de saneamento político e tem defendido «o amigo» Dias Rocha no núcleo duro dos seus apoiantes.

Contactado António Dias Rocha, o presidente da Câmara de Belmonte respondeu que «ambos conversaram e que a relação profissional terminou tranquilamente, a bem, sem qualquer conflito». «Cada um segue o seu caminho», acrescentou o autarca. Entretanto, na sexta-feira e no sábado, João Morgado esteve em Coimbra e no Porto a desenvolver contactos políticos e a contratar uma empresa de comunicação, sinal de que com o afastamento de Belmonte, a sua candidatura à Covilhã entrou «num ponto de não retorno e está no terreno».