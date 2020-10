Mais 33 pessoas infetadas em dois dias na área da ULS da Guarda

Em dois dias houve mais 33 casos de Covid-19 na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que registava esta sexta-feira um total acumulado de 628 infetados (tinham sido 595 no dia 14).

O aumento de doentes com o novo coronavírus na região segue a tendência do país e parece imparável. De acordo com o relatório epidemiológico divulgado ontem, com os dados disponíveis até às 17 horas, a Covid-19 está agora mais ativa nos concelhos da Guarda e Pinhel, que somaram mais 13 e 8 novos casos, respetivamente, em relação a 14 de outubro.

A sede do distrito contabiliza atualmente um total acumulado de 168 infetados e 73 casos ativos (+ 13 relativamente ao relatório anterior), enquanto no concelho da “cidade falcão” o número subiu para 108 e há 70 casos ativos (+6). Estes dois municípios são responsáveis por 61 por cento dos casos ativos de Covid-19 na área da ULS guardense, que contabilizou 236 na sexta-feira (+26 do que na última quarta-feira).

A boa notícia é que também há mais recuperados, embora a subida seja menos acentuada que a dos novos infetados. Foram seis nos últimos dois dias, o que perfaz um total cumulado de 372. Neste período não houve óbitos, registando-se um total de 20 mortes desde o início da pandemia.

Os contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP) aumentaram 127 entre 14 e 16 de outubro, quando foram contabilizados 603. Os internamentos permanecem baixos, com 26 pessoas no hospital, mais duas que no dia 14, e três doentes nos cuidados intensivos (+1).

Há agora 210 casos no domicílio (+24) e 32 profissionais de saúde infetados (+2). Veja o relatório da ULS da Guarda divulgado na sexta-feira: