TMG estreia hoje nova criação do Kayzer Ballet

A companhia de dança contemporânea Kayzer Ballet apresenta este sábado (21h30) a sua nova produção no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Intitulada “Assim Nasce uma P.E.Ç.A”, esta criação é uma encomenda do TMG a propósito dos seus 15 anos de atividade. Inspirado nas obras de Alexander Ekman e com encenação e coreografia original de Ricardo Runa, diretor artístico da companhia sediada na Covilhã, a peça pretende levar o público aos bastidores da criação de um espetáculo, “TMG – O Musical”, com um registo contemporâneo. O espetáculo tem entrada livre, mas mediante o levantamento prévio dos bilhetes.

Fundado por Ricardo Runa, o Kayzer Ballet nasceu em setembro de 2014 como a primeira companhia de bailado jovem profissional em Portugal, dando a oportunidade a bailarinos recém-formados adquirirem experiência profissional.