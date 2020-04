E no meio do caos a boa notícia. Uma grávida testada positivo à Covid-19 deu à luz no domingo numa cesariana programada no Hospital Sousa Martins, na Guarda.

A mãe, de 38 anos, e o bebé encontram-se bem, adiantou a O INTERIOR Luís Ferreira, que coordena a comissão de acompanhamento da Covid-19 na ULS. «O bebé está numa área circunscrita da Pediatria e também será sujeito ao teste», adiantou o pneumologista. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.