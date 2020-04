Área dedicada à Covid-19 em Seia transferida para Centro de Saúde de Gouveia

A área dedicada à Covid-19 que funcionava junto ao hospital de Seia foi transferida para o Centro de Saúde de Gouveia, onde começa a funcionar esta terça-feira.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda justifica a mudança por o Nª Sra. da Assunção já ter «um Serviço de Urgência Básica (a funcionar 24 horas), com circuitos diferenciados para os doentes suspeitos para Covid-19», e porque «se afigura desejável obter uma separação no atendimento dos doentes graves urgentes com sintomatologia grave, dos demais suspeitos para Covid-19».

Esta local de atendimento destina-se aos residentes dos concelhos de Gouveia, Seia e Fornos de Algodres, sem sintomatologia grave, e funcionará nas instalações atualmente destinadas ao Serviço de Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde, ficando o SAP a funcionar no espaço de ambulatório (bloco cinzento).