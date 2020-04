CDS-PP sugere «medidas extraordinárias» de apoio a pessoas e empresas da Guarda

Os deputados do CDS-PP na Assembleia Municipal da Guarda sugerem à Câmara que tome medidas extraordinárias de apoio a pessoas, ao setor social e a empresas do concelho devido à pandemia da Covid-19.

Num requerimento dirigido ao presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, Henrique Monteiro e José Carlos Breia Lopes consideram que «as autarquias devem estar na linha da frente da mitigação das consequências» do vírus. «A situação de pandemia em que vivemos é um contexto de extraordinária gravidade para as pessoas, para o setor social e para o tecido empresarial do nosso concelho. Situações extraordinárias enfrentam-se com medidas extraordinárias», defendem os deputados municipais.

Nesse sentido, propõem, entre outras medidas, a devolução integral da variável da participação do município no IRS (Imposto sobre Rendimento de Singulares) de 2020 e 2021, o fornecimento de medicamentos a cidadãos sem recursos económicos, através de vales para aquisição desses bens, e o apoio ao setor social, nomeadamente no fornecimento de materiais de proteção individual.