Jovens da Guarda lançam iniciativa para auxiliar transição de alunos para o superior

Um grupo de 12 jovens da Guarda lançou a plataforma Easier, que pretende «apoiar os seus conterrâneos na sua transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior». A iniciativa que pretende aconselhar jovens finalistas do ensino secundário relativamente às opções disponíveis no ensino superior. «Em conversa entre nós e com amigos, percebemos que nos nossos últimos anos do secundário pouca informação tínhamos sobre quais as nossas opções quer a nível de cursos, quer a nível de instituições de ensino, acabando por escolher as instituições e cursos mais populares entre os nossos colegas mais velhos e não necessariamente as melhores», explica o grupo num comunicado enviado a O INTERIOR. A plataforma foi lançada online, nas redes sociais Facebook e Instagram onde serão lançados conteúdos e espera «já no inicio do próximo ano civil, poder atuar de uma forma mais próxima e mais “real”, através de palestras, debates e workshops presenciais».