Guarda: Conferência do Ciclo “A Europa dos Escritores” adiada para 2021

A conferência agendada para o próximo dia 25 de setembro, no âmbito do ciclo “A Europa dos Escritores” foi adiada, segundo comunicado enviado pela Câmara Municipal da Guarda.

A autarquia decidiu adiar, ainda sem data prevista, a realização da sessão que ficaria a cargo do escritor francês Oliver Rolin devido à pandemia.

«Para além do considerável aumento do número de casos de pessoas com COVID19, pesou ainda na decisão, o facto do conferencista se deslocar de outro pais, França, e pertencer ao grupo de risco tendo em conta a sua idade», explica ainda a autarquia, que indica que o evento se realizará apenas «no próximo ano».

Posteriormente, divulgaremos a nova data de realização desta conferência, sendo que se prevê que seja .