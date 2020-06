Governo dá conselhos aos emigrantes que queiram viajar para Portugal no Verão

O Governo publicou, na quarta-feira, um folheto informativo com conselhos para todos os emigrantes que pretendam regressar ao país nas férias de verão. O documento, disponível no Portal das Comunidades Portuguesas, fornece informações sobre as medidas adotadas em Portugal relativamente às deslocações tanto por via terrestre, como por via aérea.

«Este folheto, destinado aos emigrantes, faculta conselhos para a sua deslocação a Portugal. Informa sobre as medidas adotadas no nosso país, o que deve saber para aceder por via terrestre e aérea, quem o pode acompanhar a Portugal, caso não tenha a nacionalidade portuguesa ou não seja residente em território nacional, que constrangimentos pode encontrar e como superá-los, quais as novas regras de acesso a locais públicos, e o que deve saber quando regressar ao seu país de origem», informa o documento.

Além deste folheto, encontra-se também disponível outro com recomendações sobre viagens indispensáveis ao estrangeiro nos próximos meses, destinado aos portugueses que pretendam viajar para o estrangeiro por razões profissionais ou em outras viagens que considerem essenciais. Em comunicado, o Governo apela que os portugueses optem por férias no país e evitem viagens para fora do espaço europeu.

Pode aceder à informação através do link https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/GADG/Flyer_-_Viajar_para_Portugal_vers%C3%A3o_2.0_15.06.2020.pdf