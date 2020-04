Fundação para a Ciência e Tecnologia apoia dois projetos da UBI para combate à Covid-19

Dois projetos do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (CICS-UBI) vão estudar a imunidade de grupo e métodos de diagnóstico mais rápido da SARS-CoV-2 e garantiram financiamento do fundo de apoio Research4COVID-19, criado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB).

O “CheckImmune”, liderado por Miguel Castelo-Branco, é um estudo transversal para avaliação da imunidade de grupo na Beira Interior (distritos de Castelo Branco e Guarda) que recorre a dois métodos (IgG e IgM específicos): ELISA e Imunocromatográfico, permitindo adicionalmente definir a opção mais eficiente (custo-benefício). Os dados permitirão o estudo e controlo de doentes, grupos de risco e população geral para regresso à vida ativa e preparação do Inverno 2020-2021. Este trabalho recebeu um financiamento de 28.750 euros.

“Track and trace COVID-19” é a designação do projeto de Carla Cruz, que obteve um financiamento de 28.700 euros para desenvolver um método de diagnóstico rápido para a deteção do SARS-CoV-2, que possa funcionar como uma alternativa mais rápida e eficaz aos clássicos métodos de PCR. Este trabalho obteve a classificação mais alta entre todos os aprovados no Research4covid-19.

«Espera-se que estes projetos contribuam para dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, conjuntamente com os restantes 66 aprovados pela FCT, através da linha de financiamento excecional para dar resposta à pandemia da COVID-19», refere a UBI em comunicado enviado a O INTERIOR.