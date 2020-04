Figueirense recebe 35.200 euros do fundo de apoio criado pela Federação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou na semana passada as verbas do Fundo de Apoio às Competições de futebol e futsal não profissionais para apoiar os clubes no pagamento das despesas com jogadores e treinadores até ao final da presente época.

Assim, o Figueirense, que milita na série C do Campeonato de Portugal, tem direito a um total de 35.250 euros, sendo que metade desse valor (17.625 euros) é transferido em maio e o restante em junho. No Nacional da IIª de Futsal o beneficiário é o Sameiro (Manteigas), que recebe 6.300 euros, repartidos em partes iguais de 3.150 euros em maio e junho. O mesmo valor vai receber o Cariense (Belmonte). A FPF esclarece que as associações distritais de futebol também irão receber parte dos valores em causa e que estas verbas são cedidas a título de empréstimo sem juros e terão de ser liquidadas a prestações. «Na primeira época corresponderá a 10 por cento do valor concedido, na segunda época a 25 por cento, na terceira época a 32 por cento e na última época a 33 por cento. O valor da última época não é devido se o clube tiver preenchido todos os requisitos», sublinha a Federação em comunicado. Inicialmente o fundo de apoio tinha uma dotação de 4,7 milhões de euros, mas foi reforçado após jogadores, equipa técnica, dirigentes de topo da FPF e “staff” da seleção nacional terem abdicado de metade do prémio de qualificação para o Euro 2020.