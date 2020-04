Efemérides assinaladas online em Seia

A pandemia da Covid-19 levou a Câmara de Seia a assinalar online as efemérides das próximas semanas.

A iniciativa denominada “Seia Consigo: Momentos que nos unem” funcionará «através da partilha de alguns apontamentos nas redes sociais do município (Facebook e Instagram)». Este mês, depois do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado no sábado, a autarquia vai evocar o Dia Mundial da Terra (quarta-feira), o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor (quinta-feira), o 25 de Abril (sábado), o Dia Mundial da Dança (dia 29) e o Dia Internacional do Jazz (dia 30).