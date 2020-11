Foco de Covid-19 não abranda na Guarda

Os números da Covid-19 voltaram a aumentar de forma significativa na última semana, que terminou com 879 casos ativos da infeção na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. são mais 69 do que no dia 3.

A Guarda continua a ser o concelho mais afetado, registando na passada sexta-feira 488 casos ativos, ou seja, mais de metade dos doentes contabilizados pela ULS. Trancoso é agora o segundo município mais problemático, com 95 casos ativos (mais 34), enquanto em Pinhel a incidência da doença estabilizou nos 66 casos ativos. Neste período houve mais três mortes – são agora 37 – e um total acumulado de 1.646 casos desde o início da pandemia.

Registou-se ainda um crescimento dos internamentos, que, em três dias, passaram de 42 para 47 doentes, seis dos quais estão nos cuidados intensivos. Alarmante é também o número de contactos vigiados pela Unidade de Saúde Pública, que é agora de 6.751 pessoas. São mais 611 que a 3 de novembro. A boa notícia é que nesses três dias continuou a aumentar o número de doentes recuperados, que eram na sexta-feira 726 (mais 101).