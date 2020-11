Município do Fundão vai pagar serviço de entrega de refeições “take away” nos próximos dois fins de semana

A Câmara do Fundão vai financiar o transporte do “take away” nos próximos dois fins de semana para minimizar o impacto das novas restrições associadas ao recolher obrigatório no concelho, anunciou a autarquia.

A medida começou por ser pensada no âmbito do Míscaros – Festival do Cogumelo, que irá decorrer entre este fim de semana, mas irá ser generalizada a todos os restaurantes do município que funcionarem em regime de “take away”. O montante que seria debitado ao cliente pelo transporte será assumido na íntegra pela autarquia.

«Esta medida servirá de apoio à restauração, que é profundamente afetada pelas novas restrições, e ao mesmo tempo irá reduzir o preço a pagar pelos munícipes que decidirem encomendar a sua refeição», afirma Paulo Fernandes, autarca fundanense.