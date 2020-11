A Câmara da Guarda decidiu não realizar este ano o evento “Guarda, Cidade Natal”, o tradicional madeiro e a festa da passagem de ano devido à pandemia da Covid-19.

A decisão foi anunciada pelo presidente do município esta segunda-feira na reunião quinzenal do executivo. Segundo Carlos Chaves Monteiro, «haverá apenas iluminação natalícia, algumas atividades de animação de rua e uma campanha de “vouchers” para compras no comércio local».