A Feira Ibérica de Turismo (FIT) foi o evento que mais reciclou em 2019, anunciou a Resiestrela. Na última edição da FIT, realizada anualmente na Guarda, foram recolhidas 3,37 toneladas de resíduos para reciclagem.

A ação decorreu no âmbito do programa “Ecoeventos 2019”, promovido pela Resiestrela, e que teve a Festa da Cereja, no Fundão, como segundo classificado, com 2,10 toneladas de resíduos recolhidos durante a sua realização. O pódio fecha com a centenária Feira de São Bartolomeu, de Trancoso, onde no ano passado foram recolhidas 1,92 toneladas de lixo passível de reciclagem.