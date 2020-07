PS vai a votos esta sexta-feira

A Comissão Permanente do PS decidiu agendar para 17 e 18 de julho as eleições para presidentes de federação do partido, um ato que deveria ter ocorrido em março e foi adiado devido à Covid-19.

Na Guarda, Alexandre Lote, vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres, é candidato único, enquanto em Castelo Branco Vítor Pereira, autarca da Covilhã, e Leopoldo Ferreira, presidente da Junta de Freguesia da cidade albicastrense, concorrem à sucessão de Hortense Martins. Os congressos federativos, também suspensos, foram remarcados para 12 e 13 de setembro. As novas datas foram ratificadas pela Comissão Nacional, o órgão máximo do partido entre congressos.