Câmara de Pinhel apoia Juntas de Freguesia com 340 mil euros

A Câmara de Pinhel atribuiu 340 mil euros de apoios para 2020 às Juntas de Freguesia do concelho, tendo os respetivos protocolos sido assinados na passada terça-feira.

Dezassete das 18 freguesias do município receberam 20 mil euros. Segundo a autarquia, a localidade em falta – cujo nome não foi divulgado – não aceitou celebrar o acordo com a autarquia. A cerimónia decorreu no auditório da Câmara Municipal.

Para Rui Ventura, presidente do município, «esta é a forma mais equitativa de apoiar as Juntas de Freguesia, e consequentemente as populações, através da atribuição de uma verba anual, igual para todas, de modo a fazerem face às principais despesas de funcionamento».