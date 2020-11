Elisa Ferreira na sessão solene online da comemoração dos 821 anos da Guarda

As comemorações dos 821 anos da fundação da Guarda pelo rei D. Sancho I incluem ainda uma sessão solene online (10h45), que conta com a participação de Elisa Ferreira, comissária europeia da Coesão e Reformas. Na ocasião serão homenageadas com a Medalha de Mérito Municipal as IPSS do concelho da Guarda.

«Vamos homenagear estas instituições porque nos revemos e reconhecemos o seu esforço, trabalho, empenho e resiliência», disse Chaves Monteiro a O INTERIOR, adiantando que a mais alta distinção do município será simbolicamente entregue ao presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. O Dia da Cidade ficará também marcado pela ligação da iluminação de Natal, pelas 17h30, na Praça Velha, e por inaugurações de obras em Vila Fernando e Videmonte. Ao final da tarde desta quinta-feira (19 horas), a fadista Cuca Roseta atua no TMG. Já no sábado será apresentado o livro “O Bisavô”, de Maria João Lopo de Carvalho, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço.