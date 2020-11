O município de Almeida está a apostar na promoção turística do concelho em colaboração com as empresas de transportes internacionais de mercadorias com sede no seu território.

No âmbito do projeto, a autarquia deliberou «a inclusão de empresas interessadas, até um montante global anual de 8 mil euros, para esta promoção». As transportadoras interessadas na iniciativa devem contactar a autarquia através do email camara@cm-almeida.pt.