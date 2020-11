Miradouro na Torre dos Ferreiros, na Guarda, abre ao público

A requalificação da Torre dos Ferreiros, que inclui a instalação de um elevador panorâmico para ser possível subir ao topo do monumento nacional, vai ser inaugurada esta sexta-feira, Dia da Cidade da Guarda.

As obras vão tornar visitável esta antiga porta da muralha da cidade e proporcionará uma visão panorâmica de 360º da Guarda. A empreitada representou um investimento de cerca de 570 mil euros e teve como objetivo permitir o acesso de visitantes ao topo da torre, que passará a ser feito pelas escadas no seu interior, na Rua da Torre, ou pelo elevador instalado numa das suas laterais, na Rua Tenente Valadim. Segundo a autarquia, a entrada será gratuita mediante reserva antecipada online, entre esta sexta-feira e 31 de dezembro. Já a partir de 1 de janeiro, o acesso passará a ser pago e a reserva poderá também ser feita presencialmente no Museu da Guarda e no Welcome Center.

Nos dos dois acessos ao miradouro estará um leitor de QR Codes, cujo código estará disponível nos bilhetes. O espaço irá ter cobertura wi-fi. O município sublinha que a requalificação cumpriu todas as recomendações preconizadas para as intervenções no património histórico edificado. O objetivo dos trabalhos consistiu «sobretudo» na conservação do monumento «com a limpeza dos agentes biológicos e reológicos e a proteção da pedra com agentes hidrófugos apropriados». A empreitada permitiu ainda, entre outras intervenções, a «correção de erros», através da remoção das argamassas de cimento e de peças de ferro, e a consolidação de elementos fragilizados ou em risco. O projeto desta requalificação foi levado a cabo pela Barbosa e Guimarães Arquitetos, de Matosinhos.

A Torre dos Ferreiros data do século XIII e possui uma das antigas entradas da cidade amuralhada, conhecida por Porta dos Ferreiros. Foi mandada construir pelo rei D. Dinis, estando classificada como Monumento Nacional desde 1956. Enquadrada no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMBSE, cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Plano Operacional do Centro 2020, esta intervenção está inserida no projeto de “Requalificação do eixo central da Guarda” e destina-se a tornar a cidade mais atrativa para turistas e residentes dinamizando simultaneamente a economia local. A obra teve início em novembro de 2018.