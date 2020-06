Covilhã: Estacionamento gratuito até janeiro de 2021

O presidente da Câmara da Covilhã anunciou a isenção de pagamento do estacionamento à superfície e no silo até ao 6 de janeiro de 2021.

A medida foi divulgada por Vítor Pereira na segunda-feira no pavilhão da ANIL, palco de um encontro com empresários e comerciantes do concelho para divulgar as medidas do projeto “Viver Covilhã”, destinado a revitalizar e dinamizar o comércio local. «O município está empenhado no apoio aos comerciantes da Covilhã, que passaram e ainda passam por grandes dificuldades. Este alargamento da gratuitidade do estacionamento tem como objetivo primordial ajudar e dinamizar o comércio tradicional nesta fase de progressivo regresso à normalidade», justificou o autarca. A medida será submetida à reunião desta sexta-feira do executivo municipal.