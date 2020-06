Figueira de Castelo Rodrigo: Espólio fotográfico de José Gil vai ser revelado ao público

O município de Figueira de Castelo Rodrigo iniciou a inventariação e tratamento do «considerável espólio fotográfico» que pertenceu a José Gil, tio do falecido fotojornalista Carlos Gil.

São negativos (chapas fotográficas em vidro e brometo de prata) «recentemente encontrados num imóvel adquirido pela autarquia, outrora residência e espaço comercial de José Gil», refere a Câmara numa nota enviada a O INTERIOR. A descoberta foi feita por Henrique Silva, professor e vereador da Cultura na autarquia, que recuperou «mais de 500 “chapas” do sótão da antiga moradia do fotógrafo. «Após cuidadosa análise, conclui-se que os negativos encontrados retratam vivências concelhias de épocas passadas, nomeadamente no que diz respeito a romarias, famílias e soldados oriundos do território que, eventualmente, terão integrado o Corpo Expedicionário Português (CEP) na Iª Guerra Mundial», acrescenta a Câmara, adiantando tratar-se de uma descoberta de «incomensurável valor, considerando a dimensão histórica e patrimonial do concelho» e que este espólio será exposto ao público em breve.