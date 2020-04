Covid-19: Há 220 infetados e 14 óbitos na área da ULS da Guarda

Subiu para 220 o número de infetados com Covid-19 na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que também registou mais um óbito nas últimas 24 horas.

O relatório da situação epidemiológica, que reporta até às 17 horas de segunda-feira, esclarece que o óbito referenciado no fim de semana, de forma errónea, em Manteigas ocorreu, na verdade, em Gouveia, que contabiliza cinco vítimas mortais e 23 doentes com coronavírus. Nas últimas 24 horas o número de recuperados subiu para 99 e o de internados é agora de 17 (menos um que no último relatório). Inalterada continua a situação da Mêda e do Sabugal, que não registam qualquer teste positivo de Covid-19. Nos restantes municípios, Almeida contabiliza um total de 6 casos, Celorico da Beira tem 8 e Figueira de Castelo Rodrigo 2. Em Fornos de Algodres há 3 doentes confirmados, 23 casos e 5 óbitos em Gouveia, 18 na Guarda e 7 em Manteigas.

Pinhel regista 28 infetados e 1 óbito, enquanto em Seia há 11 doentes e 1 óbito, em Trancoso estão referenciados 22 e em Vila Nova de Foz Côa 92 casos e 7 óbitos. Neste concelho há ainda 44 pessoas recuperadas. Pela segunda vez, a ULS esclarece que nestes dados existem «casos reportados que atualmente residem fora dos concelhos da região».