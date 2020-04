Detido em Manteigas por posse ilegal de arma em processo de violência doméstica

A GNR deteve um homem de 71 anos, no concelho de Manteigas, por posse ilegal de arma no âmbito de um processo por violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi efetuada por militares do posto de Gonçalo esta segunda-feira na sequência de uma denúncia de desacatos entre um casal. «Os militares deslocaram-se de imediato à residência do suspeito, onde apuraram que a companheira, de 69 anos, teria sido vítima de ameaças de morte e injúrias à sua honra e dignidade», refere a GNR em comunicado.

Na sequência da ação policial as autoridades apuraram que o agressor tinha armas sem documentação de registo e sem estar habilitado para as utilizar, tendo sido apreendidas duas armas de caça e uma arma de ar comprimido com mira telescópica. A vítima foi encaminhada para uma casa abrigo e o detido foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.