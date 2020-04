Colisão entre dois camiões faz um ferido grave e outro ligeiro na A25

A colisão entre dois pesados na A25, já no concelho de Almeida, provocou esta terça-feira um ferido grave e um ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu ao quilómetro 183,7, no sentido Vilar Formoso-Guarda e o alerta foi dado pelas 9h49. Tratou-se de uma colisão traseira, tendo os feridos sido transportados pelos bombeiros para o Hospital Sousa Martins, na Guarda.

Devido ao acidente, a autoestrada está cortada ao trânsito entre os nós de Pínzio (Pinhel) e Alto do Leomil (Almeida) no sentido Vilar Formoso-Guarda, sendo alternativa a EN16. No local estiveram 30 operacionais e 13 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeida, Guarda e Pinhel, da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, da GNR e da empresa concessionária da autoestrada.