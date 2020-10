Está a decorrer no centro comercial La Vie Guarda o passatempo “Comprou? Ganhou”, em que quem fizer compras no valor igual ou superior a 20 euros ganhará um vale de 10 euros para gastar em lojas estipuladas. A iniciativa arrancou no último fim de semana e prolonga-se até 8 de novembro. Os vales são entregues aos fins de semana e deverão ser utilizados até ao final de novembro. Mais informações na página de Facebook do La Vie.