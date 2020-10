Hora atrasa na madrugada deste domingo

Esta madrugada, os relógios atrasam uma hora. A mudança concretiza-se às 2 horas da manhã, altura em que deve atrasar o relógio 60 minutos para marcar uma hora e entrar no horário de Inverno.

A proposta de abolição da mudança horária está ainda em análise em Bruxelas. Até à data não foi ainda divulgada uma decisão final sobre o fim do regime bi-horário na União Europeia, pois falta ainda saber qual o veredito do Conselho da União Europeia, peça-chave na decisão definitiva. Se for decidido que a mudança de hora é abolida, Portugal terá depois de escolher se fica permanentemente com o horário de verão ou de inverno.