Livro “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores” lançado este sábado na BMEL

No próximo dia 24, O INTERIOR vai evocar 20 anos com o lançamento de um livro que pretende honrar a história, memória e intervenção cívica deste jornal.

A obra “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores” é apresentada este sábado, pelas 17 horas, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda. A sessão será presidida pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o livro será apresentado – via Skype – pelo cientista Fernando Carvalho Rodrigues, colaborador de O INTERIOR.

Duas décadas volvidas desde o lançamento do novo semanário regional, fundado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e afirmação da Beira Interior, é agora lançado o livro que inclui textos de diversas personalidades, que refletem acerca destes últimos 20 anos e da forma como foram noticiados. O prefácio é de António Fidalgo, reitor da Universidade da Beira Interior e ex-colaborador de O INTERIOR, e o posfácio é de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial. O livro será posteriormente colocado à venda nas bancas e quiosques da região.

Devido às restrições impostas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a sessão de apresentação terá lotação limitada, mas será transmitida nas plataformas digitais e redes sociais de O INTERIOR, podendo ser acompanhada em direto por todos os nossos leitores.