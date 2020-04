Câmara da Guarda homenageou os «heróis dos nossos dias»

A Câmara da Guarda entregou este sábado 46 cravos e uma placa de agradecimento aos profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, da PSP, GNR e aos bombeiros da Guarda, Gonçalo e Famalicão da Serra.

Com este gesto no dia 25 de Abril a autarquia quis homenagear os «heróis dos nossos dias», quem está na «linha da frente» na luta contra a pandemia da Covid-19 e «zela diariamente pela nossa segurança», disse Carlos Chaves Monteiro. «Vocês são os nossos herói», sublinhou, reconhecido o presidente do município, que se fez acompanhar pelos restantes elementos do executivo, bem como pela presidente da Assembleia Municipal da Guarda, Cidália Valbom.

O périplo começou na ULS e terminou em Famalicão da Serra.