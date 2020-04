O distrito da Guarda continua a registar 13 mortes por Covid-19

Ao contrário das primeiras informações veiculadas, e que registavam um erro no quadro do Relatório Diário, referindo que tinha havido mais uma morte por Covid-19, na verdade, e após correção, há 13 óbitos na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

De acordo com o relatório da situação epidemiológica, que reporta casos até às 17 horas deste sábado, há 219 pessoas infetadas com o novo coronavírus e 13 mortes. Em relação ao erro anteriormente aqui noticiado, a ULS esclarece que o óbito já constava do relatório de sexta-feira, mas a soma final estava incorreta, e estava inscrito um óbito no concelho de Manteigas – um registo que estava errado.

O documento refere a existência de 89 doentes recuperados (mais 1 que na sexta), de 540 casos em vigilância (mais 20 que na véspera), 18 internados (dois nos cuidados intensivos), 99 casos no domicílio e 15 com alta para vigilância médica. Havia ainda um total de 1.069 casos vigiados pela Unidade de Saúde Pública da ULS – mais 34 que no dia anterior – e 9 profissionais de saúde infetados.

Em termos de casos não houve mudanças a nível concelhio: Almeida tem 7 doentes com Covid-19, Celorico da Beira regista 8, Figueira de Castelo Rodrigo conta com 2 e Fornos de Algodres com 3. Em Gouveia há 23 casos e 4 óbitos, na Guarda 18, em Manteigas 7 e 1 óbito, enquanto em Pinhel existem 28 casos e 1 óbito.

Seia (11 doentes e 1 óbito), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92 casos acumulados, 7 mortes e 44 recuperados) são os restantes municípios abrangidos pelo relatório da ULS.

Recorde-se que este relatório é enviado às autarquias, mas não é estranhamente disponibilizado à Comunicação Social.