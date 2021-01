Câmara da Guarda avança com expropriações para fazer Alameda dos F’s

Falharam as negociações com os proprietários dos terrenos na Quinta do Cabroeiro, pelo que o município vai requerer a posse administrativa, por utilidade pública, dos 50 mil metros quadrados necessários à obra

A Câmara da Guarda vai avançar com a expropriação dos terrenos necessários à construção da futura Alameda dos F’s, que ligará a rotunda homónima à VICEG (Via de Cintura Externa da Guarda) na zona das piscinas municipais.

Com quatro vias e uma ciclovia, este é um projeto que tem feito parte das prioridades de vários executivos desde o início deste século, mas só agora estará em condições de ser concretizado. «Já temos o projeto de execução pronto e estamos a concluir a recolha dos pareceres necessários junto das entidades competentes para depois corrigirmos o plano de urbanização do Cabroeiro. A nossa intenção é levar este assunto à primeira reunião de Câmara de fevereiro e posteriormente à Assembleia Municipal para desencadearmos a abertura do respetivo concurso público», diz o presidente da autarquia. A O INTERIOR, Carlos Chaves Monteiro revela também o município não chegou a acordo com os proprietários dos terrenos necessários à obra, pelo que vai avançar com um processo de expropriação de uma área com cerca de 50 mil metros quadrados.

«A maior parte não mostrou interesse em ser parte do processo, o que não nos deixa alternativas. Perante essa posição não vai haver perequação e a expropriação será feita sobre terrenos rústicos, logo menos valorizados. Se houvesse acordo avançaríamos com a perequação e esses terrenos passariam a ser classificados como urbanos, logo mais caros. Como não vai acontecer, quem quiser construir na zona envolvente à Alameda só o poderá fazer tendo mais de 5 mil metros quadrados», adianta o autarca. O edil guardense acrescenta que sem a perequação, «que salvaguardaria os legítimos interesses dos proprietários, só haverá expropriação da área necessária para fazer a alameda» e que «em março ou abril» deverá haver condições para a posse administrativa, por utilidade pública, dos 50 mil metros quadrados necessários.

Chaves Monteiro está confiante na concretização desta obra e espera abrir o respetivo concurso público para a sua construção em «maio ou junho». O valor global do investimento previsto ronda os 5 milhões de euros, pelo que o procedimento carece do visto do Tribunal de Contas, uma vez que ultrapassa o limite de 750 mil euros que dispensa essa fiscalização prévia. A construção da Alameda dos F’s, também conhecida por Alameda da Ti’Jaquina, é uma das prioridades do final de mandato do executivo social-democrata na Câmara da Guarda.