IPG suspende aulas presenciais, mas mantém aulas à distância

Em comunicado emitido pelo Presidente do Instituo Politécnico da Guarda (IPG), Joaquim Brigas, as aulas presenciais de todas as escolas do instituto estão suspensas, já a partir desta sexta feira.

«A interrupção das atividades em regime presencial será compensada na íntegra por atividades não presenciais», lê-se no comunicado. Todas as escolas do IPG – a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, na Guarda; e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em Seia – mantêm as atividades letivas de forma digital «de acordo com os horários das turmas».

A presidência do instituto assegura ainda o serviço das bibliotecas, cantinas e residências de estudantes «com um reforço das medidas de higiene e segurança sanitária», realça.