Chaves Monteiro quer ser candidato do PSD na Guarda, PS aposta em Esmeraldo Carvalhinho

PS e PSD estão a ultimar a escolha dos seus candidatos à Câmara da Guarda. Esmeraldo Carvalhinho deverá ser a aposta dos socialistas, enquanto Carlos Chaves Monteiro já disse ao PSD que quer ser o candidato à autarquia.

Mas, num caso como no outro, os nomes não são unânimes. A começar pelo atual autarca de Manteigas, que, segundo apurou O INTERIOR, reúne a preferência da direção nacional do partido, bem como da Federação guardense. O problema é que não será a primeira aposta da concelhia. Ao que tudo indica, a secção local prefere apostar em António Monteirinho, que lidera a estrutura na sede do distrito, e também já o fez saber junto da direção nacional do PS. Confrontado por O INTERIOR, Esmeraldo Carvalhinho disse apenas que «o meu compromisso é desde 2005 com o concelho de Manteigas». Já António Monteirinho declarou que haverá «novidades no final do mês».

O dilema é o mesmo entre os sociais-democratas. Sérgio Costa, eleito há um ano para a concelhia, é o candidato proposto pela secção local e já apresentou os seus argumentos aos elementos da comissão política distrital. Sem apoio oficial continua Carlos Chaves Monteiro, presidente em exercício da Câmara após a saída de Álvaro Amaro para Bruxelas. Contudo, o edil já terá comunicado ao partido que quer ser candidato e terá mesmo reunido nos últimos dias com um elemento do núcleo duro de Rui Rio. Pelo que, a cumprir-se a orientação da direção nacional do PSD, Chaves Monteiro terá todas as condições para ser candidato nas eleições de outubro.

A O INTERIOR, o autarca afirmou que «ainda é cedo para falar de autárquicas», mas confirmou que já fez chegar «a quem de direito» a intenção de ser candidato na Guarda. O INTERIOR tentou contactar Sérgio Costa, mas sem sucesso.