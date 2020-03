Bispo da Guarda apela aos padres que celebrem missa através das redes sociais ou dos altifalantes dos campanários

A Diocese da Guarda reiterou esta sexta-feira que «todas as celebrações religiosas e outras manifestações de fé em público» estão proibidas.

«Aos sacerdotes não só é autorizado, mas é também solicitado que celebrem em privado pelo seu povo, que poderá acompanhá-los, de suas casas, através dos meios e redes sociais de comunicação, que pode ser a Internet, pode ser o toque dos sinos, pode ser a difusão por altifalante, aliás, processo também utilizado pelas autoridades públicas de segurança, nalgumas aldeias, para fazer recomendações, o que está certo, ou outras», esclarece o bispo D. Manuel Felício.

Numa nota enviada a O INTERIOR, o prelado recomenda aos sacerdotes que celebrem missas «em sua casa ou na igreja, neste caso com porta fechada, o que não impede que seja acompanhado presencialmente por quem necessita que o ajude, respeitando sempre as regras de distanciamento social conhecidas.

D. Manuel lembra ainda que, no caso dos funerais, «a exceção é que se façam com reduzido número de pessoas, que a celebração seja breve e se realize em espaço aberto», no cemitério.