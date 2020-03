Três casos confirmados de Covid-19 em Almeida

Há três casos de covid-19 confirmados no concelho de Almeida, de acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado hoje. Este é o único concelho da Beira Interior que figura no relatório oficial, onde constam apenas os concelhos com 3 ou mais casos.

Ao que O INTERIOR apurou registou-se ontem, em Seia, um caso suspeito de covid-19, que foi encaminhado para a ULS Guarda. Não há ainda confirmação do resultado do teste, não sendo por isso possível saber se será positivo ou negativo.

A região centro registou nas últimas 24 horas 520 infetados e 18 mortos, segundo o boletim da DGS. 10 pessoas já recuperaram da infeção nesta área. Há 109 casos no concelho de Coimbra e 21 em Viseu.

Há 4268 infetados e 76 mortos em Portugal, ao todo. Registaram-se mais 16 mortos e 724 infetados em 24 horas, um aumento de 20,4%, face ao dia anterior. 43 pessoas já recuperaram.

O concelho mais afetado é agora o Porto, onde se registam 317 casos confirmados, de um total de 2443 na região norte. O concelho de Lisboa tem 284 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, sendo o segundo concelho com o maior número de casos. Segue-se Vila Nova de Gaia, com 262 casos, Maia (171) e Gondomar (149).