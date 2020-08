Ângelo Videira contratado pela Câmara da Guarda

O presidente da Câmara da Guarda confirmou a contratação de Ângelo Videira, militante e candidato derrotado à Distrital da JSD, para coordenar e elaborar a participação do município no programa Erasmus.

No final da reunião do executivo da passada sexta-feira, Carlos Chaves Monteiro justificou que «não havia recursos humanos na autarquia» para as funções pretendidas. Ângelo Videira «tem o perfil adequado para a função e vai coordenar as candidaturas Erasmus, podendo até vir a ser responsável pela dinamização da Loja da Europa que tencionamos abrir na Guarda em breve», afirmou o autarca, que adiantou que a escolha foi feita «em consonância» com as estruturas da JSD. Ângelo Videira foi contratado por ajuste simplificado por 4.900 euros, acrescidos de IVA, pelo período de dois anos.