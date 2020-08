Três mortos e 278 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) registou esta quarta-feira 278 novos casos de infeção pelo novo coronavírus no país e três mortes. Não se verificavam tantos casos desde 7 de agosto.

Neste momento há a considerar 161 surtos, ou seja, situações em que os casos ativos estão ligados a uma circunstância comum: 42 na região Norte, 8 na região Centro, 82 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região do Alentejo e 16 no Algarve, revelou a ministra da Saúde. Marta Temido adiantou que há apenas dois novos internamentos registados nas últimas 24 horas em Portugal e há cinco pacientes em cuidados intensivos (o total é de 40 pessoas).

Já o número de recuperados manteve-se (180) perto do que tinha sido registado no dia anterior, embora seja menor do que o número de novos casos que surgiram.