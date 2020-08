Adultos jovens são quase metade das novas infeções pelo Covid-19 em Portugal

Entre os novos infetados, registados nas últimas 24 horas, 46,8 por cento são jovens adultos, homens e mulheres, com idades entre os 20 e 39 anos. A faixa dos 20 aos 29 anos é aquela que apresenta mais novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Acima dos 70 anos, por sua vez, é o grupo etário com menor número de novos casos (12), com a faixa etária anterior (60 a 69 anos) a apresentar 16 casos. Há ainda 15 novos casos de crianças até aos 9 anos e 18 casos entre os 10 e os 19 anos. Entre os 40 e os 59 anos foram registados 55 novos casos.

O boletim diário revela 235 novos casos de infeção — menos 90 que no dia anterior — com coronavírus e duas mortes — menos quatro que no boletim anterior. Há 50 casos a aguardar confirmação e 1.731 casos suspeitos. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maior parte dos novos casos (63,4 por cento, 149), seguida do Norte com 52 novos casos.

Em relação às restantes regiões, foram registados 13 novos casos no Alentejo, 11 na região Sul, oito no Centro e mais dois novos casos na Madeira. Os Açores não registaram novos casos.