Trancoso inaugura obras e equipamentos esta sexta-feira

A Câmara de Trancoso inaugura esta sexta-feira quatro espaços recentemente requalificados, a saber o troço da EN226, que atravessa a cidade, a rotunda da Batalha de Trancoso, o Centro de Recolha de Animais e o novo Centro de Inovação e Desenvolvimento Social.

A cerimónia contará com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e devido à Covid-19 será limitada a um número reduzido de participantes. A rotunda da Batalha de Trancoso acolhe um monumento dedicado à celebre refrega que deixou os castelhanos “a pão e laranjas” e presta homenagem a Gonçalo Vasques Coutinho, uma das figuras históricas de Trancoso «a quem não se tem dado a devida importância», disse Amílcar Salvador, presidente da autarquia, a O INTERIOR. A sua figura, e a de todos os que lutaram ao seu lado, é evocada num monumento imponente em granito, da autoria de Francisco Lucena, que está instalado no centro da rotunda situada na Avenida Heróis de S. Marcos. A conceção, projeto, execução e colocação das peças escultóricas custaram cerca de 50 mil euros.

A requalificação do troço urbano da EN226 (na foto), que estava bastante degradado, foi iniciado em setembro do ano passado. A empreitada consistiu na colocação de um novo tapete entre a Rotunda da Batalha de Trancoso e a Lactovil, na melhoria da rede de águas pluviais, dos lancis e passeios. Foram ainda realizados arranjos urbanísticos junto aos dois postos de combustíveis, colocadas passadeiras e melhorada a sinalética. Os trabalhos custaram cerca de 500 mil euros.

Já o Centro de Inovação e Desenvolvimento Social, situado junto às antigas escolas primárias de Trancoso, está pronto a funcionar e vai dar resposta à população sénior da cidade promovendo o seu envelhecimento ativo. O equipamento funcionará como centro de dia – uma lacuna na cidade – e permitirá que os idosos possam ali passar o dia num espaço devidamente equipado e a custos simbólicos. O Centro não será gerido pela autarquia, que o vai concessionar a uma IPSS local. A concretização deste projeto representou um investimento de cerca de 200 mil euros.

Por último, o Centro de Recolha de Animais era outra lacuna do concelho, que estava a usar o canil municipal da Mêda no âmbito de um protocolo de 2014 e que já se revelava insuficiente para as necessidades locais. As novas instalações ficam junto ao mercado do gado e destinam-se a acolher os animais errantes. O espaço resultou de um investimento da ordem dos 160 mil euros, comparticipados com 50 mil euros pelo programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM) do Governo.