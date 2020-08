Festival DME na Casa Municipal da Cultura de Seia

O festival Dias da Música Eletroacústica (DME) regressa aos concertos presenciais esta sexta-feira e sábado na Casa Municipal da Cultura de Seia.

O evento vai envolver vários artistas locais, nacionais e internacionais, com Túlio Augusto e Mya Suto a atuarem no primeiro dia, que termina com o concerto do Tomás Marques Quarteto, grupo vencedor do Prémio Jovens Músicos 2019, da Antena 2, na categoria de Jazz Combo. No sábado sobem ao palco os alunos do curso de introdução à música eletroacústica, seguindo-se o Ensemble DME que apresentará obras dos artistas residentes em Seia, Demian Rudel Rey e Clovis McEvoy. O ciclo termina com o trio formado por João Hasselberg (contrabaixo), Tomás Longo (vibrafone) e Marianne Harlé (vídeo), que está em residência artística na cidade serrana. A entrada é gratuita, mas sujeita a reserva, sendo que os bilhetes podem ser levantados no próprio dia na bilheteira da Casa Municipal da Cultura.