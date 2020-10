ADoT vence concurso da Ordem dos Engenheiros do Centro

A Associação Desenvolver o Talento (ADoT) conquistou o primeiro prémio do concurso “As Novas Fronteiras da Engenharia”, promovido pela Secção Regional do Centro da Ordem Engenheiros.

A iniciativa destina-se a fomentar «a discussão e o interesse» dos alunos do ensino secundário e do básico por temas relativos à engenharia ou tecnologia durante a sua formação inicial. Os trabalhos foram avaliados tendo em conta a adequabilidade ao tema, a originalidade e criatividade, o rigor, a clareza da exposição e a apresentação. O tema deste ano foi “A Engenharia faz um Mundo Melhor”. A ADoT fez-se representar por Lucas Paredes, Manuel Cerca e Simão Rocha, orientados pelo formador de robótica Mateus Victorelli, que concorreram com o projeto “Uma Viagem Intersideral – jogo para computador”. Usando os conhecimentos adquiridos nas sessões de robótica e programação realizadas na associação guardense, os jovens quiseram tornar «o mundo melhor e igualitário» e criaram um jogo de computador que poderá ser jogado por pessoas com incapacidades motoras graças à colocação de um botão maior. O prémio foi entregue no passado dia 1, na sede regional da Ordem dos Engenheiros, em Coimbra.