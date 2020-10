Nevoeiro atrasou início da Cimeira Ibérica na Guarda

Começou com uma hora de atraso a 31ª Cimeira Ibérica, que decorre este sábado na Guarda.

O nevoeiro atrasou a aterragem na cidade mais alto do helicóptero que transportava o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez. A aeronave acabou por aterrar cerca das 10h20, uma hora depois do previsto.

Pedro Sánchez foi recebido na Alameda de Santo André pelo primeiro-ministro português, António Costa, e pelo presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro.

A Cimeira começou oficialmente com a banda da Força Aérea a tocar os hinos dos dois países, tendo as comitivas governamentais pousado depois para a “fotografia de família” com o monumental chafariz da Alameda como pano de fundo.