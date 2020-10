Dia de Todos os Santos sem romagens aos cemitérios na Diocese da Guarda

As habituais romagens aos cemitérios no Dia de Todos os Santos (1 de novembro) não irão acontecer este ano devido à Covid-19, anunciou a Diocese da Guarda.

A decisão deve-se aos «constrangimentos» impostos pela pandemia, com o bispo D. Manuel Felício a considerar ser «mais prudente» a não realização destas deslocações para evitar os ajuntamentos de pessoas. «O Governo decidiu prolongar a situação de contingência até meados de outubro e nada nos garante que o dia 1 de novembro venha com melhores condições do que aquelas que neste momento existem», refere o prelado numa carta enviada aos padres e divulgada pela Diocese. O bispo recorda que «não estão autorizadas procissões, incluindo romagens, e muito menos concentrações nos cemitérios, espaços esses que, de acordo com a lei, estão sob a tutela da autoridade civil, neste caso as Juntas de Freguesia». Nesse feriado religioso apenas estarão autorizadas as eucaristias, desde que sejam respeitadas as regras da DGS. No mesmo documento, D. Manuel apela ainda que caso os fiéis optem por fazer uma romagem pessoal o façam «respeitando as ordens vigentes».