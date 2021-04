300 empresas candidataram-se ao Fundo de Emergência Municipal da Guarda

Cerca de 300 empresas e empresários em nome individual da Guarda candidataram-se ao Fundo de Emergência Municipal criado para combater os efeitos económicos da pandemia.

O número foi revelado pelo presidente da Câmara na segunda-feira, último dia para apresentação de candidaturas. «Entre 180 a 200 pedidos de apoio já estão verificados, aprovados e em condições de serem elegíveis. Outros 100 ainda estarão para serem avaliados», indicou Carlos Chaves Monteiro, que recordou que o fundo tem uma dotação de 500 mil euros, provenientes do orçamento camarário. O objetivo é «apoiar as empresas do concelho na transição para o período pós-pandemia», lembrou, admitindo que o montante em causa será «suficiente» para as candidaturas. «No futuro estaremos disponíveis para reforçar a verba consoante as necessidades e o prolongamento, ou não, da pandemia», afirmou.

O Fundo de Emergência Municipal de Apoio às Empresas – SalvaGuarda Empresas destina-se a «auxiliar a liquidez da tesouraria de empresas e de empresários em nome individual» da Guarda. Para tal, serão atribuídos, a fundo perdido, «400 euros às empresas ou empresários que tenham sofrido em 2020 quebras de faturação entre os 25 e os 40 por cento e 600 euros para quebras de faturação superiores a 40 por cento», de acordo com o regulamento aprovado pelo executivo no passado dia 22 de fevereiro. Os apoios serão pagos numa única prestação, após a comunicação da aprovação da candidatura submetida junto dos serviços camarários. Poderão beneficiar desta ajuda as empresas e empresários com volume anual de negócios que, em 2019, não tenha excedido os 350 mil euros e que não tenham mais de 25 trabalhadores.