Construção da pedovia da Guarda consignada

A Câmara da Guarda e o consórcio formado pela ASF e a OPUALTE assinaram, na semana passada, o auto de consignação da empreitada de construção da pedovia e ciclovia da cidade.

O projeto vai desenvolver-se ao longo da VICEG (Via de Cintura Externa da Guarda), ligando a zona baixa da Estação ao centro urbano, passando por diversos equipamentos, como o Parque Urbano do Rio Diz, a zona industrial, as piscinas municipais, serviços, comércio e diferentes zonas residenciais que passam «a ter acesso a circulação pedonal com qualidade», adianta a autarquia em comunicado. Com início na rotunda dos Bombeiros Voluntários Egitanienses, a obra, que está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, corresponde a um investimento de 1,5 milhões de euros (acrescidos de IVA) e tem um prazo de execução de 480 dias a contar da data de assinatura do auto de consignação.