A Câmara de Pinhel abriu o concurso público para adaptação do espaço do antigo parque de leilões de gado a Centro de Bem-Estar de Animais – Canil/ Gatil. O preço-base da empreitada é de 248 mil euros.Pinhel: Construção de canil/ gatil a concurso

Propriedade da autarquia, o espaço situa-se próximo do estádio municipal e possui uma área total de intervenção com mais de oito mil metros quadrados. O projeto contempla a criação de zonas de acolhimento para cães e gatos, para esterilização e para a promoção da adoção de animais, entre outras áreas e serviços. O futuro canil e gatil de Pinhel também ficará equipado com uma área para funcionamento de uma associação do setor e um auditório para ações de sensibilização e acolhimento de visitantes. «O equipamento terá todas as condições para acolher os nossos serviços, como também uma associação», adianta o presidente do município. Segundo Rui Ventura, a abertura do Centro de Bem-Estar Animal é uma «prioridade», visto que os animais do concelho são acolhidos atualmente no canil municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no âmbito de uma parceria estabelecida entre as duas autarquias.

«Só no último ano levámos para Figueira de Castelo Rodrigo cerca de 80 cães, o que revela a necessidade de construção de um equipamento desta natureza em Pinhel», sublinha o edil. Esta é a segunda tentativa para realizar esta obra, depois do anterior concurso público ter ficado deserto. A autarquia vai candidatar o projeto do canil/ gatil e também a construção de um crematório para animais, que avançará numa segunda fase e servirá outros municípios da região, a financiamento europeu, indicou Rui Ventura.