Festival Wool regressa à Covilhã

O Wool, o mais antigo festival de arte urbana de Portugal, regressa na próxima semana ao centro histórico da Covilhã.

Até dia 27, a sétima edição inclui a realização de murais de artistas promissores da arte urbana a nível mundial como Jofre Oliveras e Alberto Montes, bem como uma exposição de fotografia em grande escala no espaço público, intitulada “Serra ao Alto”, do fotógrafo de paisagem e viagem Rui Gaiola. O festival criado em 2011 vai também contemplar várias visitas guiadas às obras de arte urbana já existentes e palestras com artistas, além de dois workshops de fotografia de viagem e paisagem, com Rui Gaiola, e de estamparia com carimbos. Está ainda agendada a estreia nacional do documentário “Martha: A Picture Story”, da australiana Selina Miles, sobre o percurso da fotojornalista Martha Cooper, cujas imagens captadas nas últimas cinco décadas fizeram dela um ícone artístico global.

Os artistas portugueses não foram esquecidos e serão representados por Tiago Galo e Catarina Glam, que criará um conjunto de peças que serão instaladas em vários do centro histórico da cidade. Criado por Lara Seixo Rodrigues, Pedro Seixo Rodrigues e Elisabet Carceller para homenagear a história e identidade da “cidade-neve” e deste território, o Wool já legou mais de 40 intervenções na zona histórica da Covilhã e acontece este ano um pouco mais tarde do que o habitual devido à pandemia da Covid-19. Neste contexto, as atividades previstas serão realizadas, essencialmente, ao ar livre.