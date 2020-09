Entrada da vila de Manteigas renovada

A Câmara de Manteigas adjudicou a empreitada dos arranjos urbanísticos à entrada da vila à empresa Farromba Constrói, Lda, por cerca de 41.576 euros na sequência de uma consulta prévia efetuada a empreiteiros locais.

Os trabalhos vão aproveitar um espaço sobrante da antiga EN232, que se encontrava em processo de degradação, para «marcar a entrada de Manteigas antes do núcleo urbano da vila», refere a edilidade. Além de espaços ajardinados (no solo e na vertical), está previsto um pequeno parque de estacionamento e uma zona de estar dotada de algum mobiliário urbano. O nome “Manteigas”, com quase dois metros altura, em perfis metálicos lacados a branco, será o elemento que irá sobressair neste local. Os trabalhos já estão em execução.