Mêda: Câmara cria linha telefónica para ajudar empresários

O município da Mêda criou linhas telefónicas de apoio para agricultores, industriais, comerciantes e empresários do setor turístico do concelho no âmbito do combate à Covid-19.

Segundo a Câmara, o objetivo é ajudar os empresários locais no acesso a informação «que pode ser muito importante para a sua atividade, nomeadamente sobre os instrumentos de apoio e medidas anunciadas» num contexto «de graves dificuldades económicas resultados do surto da Covid-19, bem como no esclarecimento de questões relacionadas com as condições de funcionamento das suas empresas». O apoio telefónico funciona todos os dias úteis em horário de expediente.